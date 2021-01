Garfagnana : minucciano



La minoranza denuncia: “Elisoccorso a Pieve San Lorenzo inutilizzabile”

lunedì, 25 gennaio 2021, 12:51

“Il campo sportivo è, per Pieve San Lorenzo, l’area “ufficiale”, ma non regolarizzata, per l’atterraggio dell’elisoccorso”. Attacca così il gruppo di minoranza del comune di Minucciano, guidato da Loris Anchesi, in merito al luogo designato per l’atterraggio del mezzo di soccorso.

“Il servizio regionale di elisoccorso – spiega il gruppo -, attivato nel luglio 1999, è parte integrante del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118. Questo è organizzato in tre basi operative, una per ciascuna area vasta: Firenze - Azienda Usl Toscana centro - elicottero Pegaso 1 presso l'Ospedale di Santa Maria Annunziata; Grosseto - Azienda Usl Toscana sud est - elicottero Pegaso 2 presso l'Ospedale Misericordia; Massa-Carrara - Azienda Usl Toscana nord ovest- elicottero Pegaso 3 presso l'Aeroporto del Cinquale. Da anni i cittadini di Pieve San Lorenzo lottano per avere una base per l’atterraggio del mezzo dell’elisoccorso regionale, sicuro e di facile accesso, che serva tutta l’area lunigianese del comune di Minucciano”.

“Ad avvalorare la pretesa, più che lecita e necessaria – continuano i consiglieri del gruppo -, sono i numerosi interventi che nel corso degli anni si sono susseguiti, proprio da parte dell’elisoccorso regionale. Il punto, che pare sia stato segnalato proprio dal comune di Minucciano, è stato individuato nel citato campo sportivo di Pieve San Lorenzo diventando, di fatto, il luogo di atterraggio per l’elisoccorso regionale, stabilito anche dalla Prefettura di Lucca in accordo con i vari enti, è riportato nel piano di Emergenza Esterna Galleria Lupacino, il quale imbocco Nord, si trova proprio nell’abitato di Pieve. Attualmente, ogni qual volta vi sia l’intervento dell’elicottero, questo non riesce mai ad atterrare, sorvolando più volte la zona, perdendo così minuti preziosi per poi dover andare ad atterrare in luoghi diversi o di fortuna”.

“Le difficoltà citate – conclude l’opposizione - si possono ricercare in diversi fattori, ambientali, meteorologici e forse per ultimo, a detta della popolazione anche a causa dei lavori che attualmente stanno interessando l’area del campo Sportivo di Pieve San Lorenzo, luogo designato per l’atterraggio del mezzo di soccorso, dove i mezzi e i materiali esistenti su di esso, ne impediscono l’atterraggio. Tant’è vero che, nel mese di settembre del 2019, alcuni cittadini di Pieve, ormai stufi di questi mancati soccorsi, hanno deciso di presentare, al sindaco di Minucciano, una petizione popolare, nella quale, oltre alle perplessità sul futuro dell’area fluviale ex campo sportivo, ha lamentato la poca attenzione posta appunto all’area di atterraggio dell’elisoccorso. Quand’è che la maggioranza che amministra il comune di Minucciano prenderà sul serio la vicenda segnalata?”.