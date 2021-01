Garfagnana



La minoranza di Vagli: "Banco popolare, non una parola da chi ci amministra"

venerdì, 29 gennaio 2021, 19:09

La minoranza del gruppo consigliare “Per Vagli e Roggio” interviene in merito alla notizia che il Banco popolare avrebbe deciso di sopprimere l’agenzia di Vagli Sotto.



"Come ormai si sa - esordisce - abbiamo appreso dalla stampa di questi giorni che il Banco popolare ha deciso di sopprimere l’agenzia di Vagli Sotto, creando pertanto un notevole disagio alla popolazione, specialmente a quella più anziana che dovrà recarsi a Castelnuovo Garfagnana per una qualsiasi operazione bancaria".



"La dolorosa e ingiusta operazione aziendale - afferma - dovrebbe avvenire con la fine del mese di maggio. Naturalmente non una parola da chi ci amministra, non un’iniziativa degna di una seria maggioranza, niente di niente. Allora la minoranza del gruppo consigliare “Per Vagli e Roggio” ha deciso di porre all’attenzione delle famiglie una lettera da firmare che verrà poi consegnata al sindaco del comune, un documento che altro non è che un rafforzativo per il sindaco il quale dovrà, come ci auguriamo, andare a cercare di bloccare o perlomeno rendere più indolore possibile questa operazione".



"E’ stato un lavoro certosino con la consegna del modulo terminata oggi - conclude - e il ritiro che avverrà nei giorni di sabato e domenica, presso ogni famiglia di tutto il territorio comunale. Nonostante la nostra iniziativa, da parte della maggioranza, con una serie di post, si è tentato di dissuadere le persone a firmare, dicendo che tanto non serve a niente e forse sarà così, ma perlomeno un popolo le proprie ragioni davanti ad una scelta sbagliata dovrà pur dirle e dimostrarle senza subire passivamente quello che viene calato dall’alto, perché è vero siamo un popolo di cavatori ma proprio stolti non lo siamo".