La minoranza: “Seconda nevicata, buon lavoro ma il problema riguarda il ghiaccio”

martedì, 12 gennaio 2021, 15:08

Il gruppo di minoranza comunale di Minucciano torna sull’argomento emergenza neve, stavolta con termini non completamente negativi nei confronti del lavoro dell’amministrazione comunale.

“Nella successiva e più intensa nevicata avuta in Garfagnana, qualcosa di diverso, rispetto al disastro accaduto con la precedente, è avvenuto nel comune di Minucciano. Le denunce dei cittadini, supportate da quelle della minoranza, hanno sortito gli effetti benefici sperati: con grande sforzo di personale e di mezzi la situazione, che ribadiamo di gran lunga più complicata della prima, è stata gestita nella maniera migliore”.

“Tutto ciò insegna che la critica non deve essere presa come “lesa maestà” o fatto personale, che manifesterebbe scarsa fiducia in se stessi, ma come spunto per migliorare l’attività resa ai cittadini che deve essere sempre e il solo faro illuminante il cammino dell’amministrare una società civile”.

“Unica nota dolente, ma che siamo convinti sarà migliorata, visto il picco delle temperature di questi giorni (in media -8 gradi centigradi) è la “salatura” delle strade che attualmente è ancora piuttosto carente seppur in presenza di lunghi strati ghiacciati pericolosi. Fiduciosi che sia stata intrapresa la strada per una più attenta e giusta amministrazione locale, da parte della minoranza del comune di Minucciano, si rinnova la solita e dovuta disponibilità di collaborazione”.