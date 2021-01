La Toscana resta gialla

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 29 gennaio 2021, 16:31

Il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale ha scritto una lettera aperta ai residenti della Garfagnana e Mediavalle

venerdì, 29 gennaio 2021, 14:44

Con l'ordinanza 1505 del 25 gennaio 2021 la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto secondo il quale il lavoro svolto nei giorni festivi infrasettimanali dal personale sanitario turnista dà diritto alla retribuzione del lavoro straordinario, o in alternativa al riposo compensativo, oltreché all'indennità di turno e all'indennità...

venerdì, 29 gennaio 2021, 13:40

Solo tre nuovi casi di contagio da Coronavirus oggi in Valle del Serchio. Nel dettaglio: Pescaglia 1, Barga 1, Sillano Giuncugnano 1

venerdì, 29 gennaio 2021, 13:33

Sono 594 i positivi in più rispetto a ieri (592 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico) Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 133.343 i casi di positività al Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente

giovedì, 28 gennaio 2021, 17:45

Cerimonia di insediamento, mercoledì 27 gennaio, per il nuovo consiglio di amministrazione della Croce Verde P.A. Lucca, dopo le elezioni di domenica scorsa che hanno visto il rinnovo dell’organo direttivo per il triennio 2021-2024

giovedì, 28 gennaio 2021, 16:08

Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli, visti i recenti eventi che hanno portato numerosi problemi lungo le strade pubbliche comunali e vicinali, ha emesso un'ordinanza per il taglio della vegetazione forestale