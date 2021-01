Garfagnana



Lega: Ilaria Benigni nuovo responsabile provinciale del tesseramento

mercoledì, 13 gennaio 2021, 20:33

Prosegue il processo di rinnovamento della Lega provinciale iniziato con l'arrivo del nuovo commissario Riccardo Cavirani. Dopo le nomine delle scorse settimane infatti è arrivato il momento di un nuovo avvicendamento ed è lo stesso Cavirani a renderlo noto: Ilaria Benigni è il nuovo responsabile del tesseramento per la Lega Salvini Premier della provincia di Lucca.

Ilaria Benigni, consigliere comunale nel comune di Capannori e consigliere provinciale in quota Lega insieme a Mirco Masini,assume da subito il nuovo ruolo rimasto scoperto dopo le dimissioni di Sabrina Pellegrini.

"Continua nel partito locale – afferma Cavirani - il processo di rinnovamento e di allargamento voluto dai nostri vertici e in primis dal nostro Segretario Federale Matteo Salvini. Lavoriamo per aggiungere sempre maggiori professionalità nel nostro movimento che nei prossimi anni dovrà affrontare sfide difficili e stimolanti come le elezioni amministrative del capoluogo.

Sono sicuro che Ilaria Benigni saprà ben interpretare l'impegnativo ruolo appena assunto e cogliendo l'occasione per augurarle buon lavoro a nome di tutto il partito, ringrazio Sabrina Pellegrini per il prezioso contributo di questi anni."