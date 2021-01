Garfagnana



Legnaioli (Lega): "Maltempo eccezionale, il governo intervenga subito"

lunedì, 4 gennaio 2021, 16:45

"Aiuti immediati e concreti alle località montane della Toscana colpite dal maltempo. La violenta perturbazione e le nevicate eccezionali che si sono abbattute su un'ampia area compresa tra Abetone, Garfagnana e Monte Amiata. I collegamenti ripristinati grazie all'immediato lavoro svolto prontamente....meno prontamente è stata ripristinata invece l'elettricità. Ho presentato un'interrogazione ai ministri del Mef e dell'Ambiente. Disagi e difficoltà sono tanto numerosi quanto gravi. Occorre ripristinare subito le infrastrutture e far tornare a un minimo di normalità la già difficile situazione legata all'emergenza Covid che sta compromettendo la stagione turistica e l'economia del territorio. La montagna toscana sta attraversando un momento delicatissimo, ai cittadini non importa nulla di Renzi o dei numeri della maggioranza: è il momento di passare dalle chiacchiere ai fatti".



Così la deputata toscana della Lega Donatella Legnaioli, segretaria della commissione Lavoro della Camera, commenta la interrogazione parlamentare sul maltempo in Toscana e sostenuta da Bruxelles anche dall'Europarlamentare Ceccardi.