Maltempo, 4 mila persone senza energia elettrica in Valle

sabato, 2 gennaio 2020, 11:06

Sono circa 4 mila le persone senza energia elettrica in Valle del Serchio. A fornire i dati il consigliere regionale Stefano Baccelli che ha sottolineato come la situazione stia comunque gradualmente migliorando grazie all’intervento di Enel Distribuzione durante questa notte.



Questi gli utenti disalimentati: Minucciano – 500; Sillano G. – 550; Bagni di Lucca – 140; Careggine – 600; Piazza al Serchio – 450; Castiglione di G. – 380; Vagli Sotto – 300; Villa Collemandina – 254; San Romano in G. – 170.

"I disagi, causa neve e maltempo, sono presenti anche nel territorio della Media Valle del Serchio - afferma il sindaco di Borgo a Mozzano, nonché presidente dell'Unione dei Comuni della Mediavalle, Patrizio Andreuccetti -. Grazie al lavoro degli operatori della protezione civile, coordinati dall'Unione dei Comuni, con la regia della provincia, stiamo cercando di affrontare ogni situazione con la massima efficienza. Nel pomeriggio l'elettricità dovrebbe tornare pressoché ovunque".



"Persiste ancora l'emergenza dovuta alla mancanza di energia elettrica in alcune località della zona nord del comune - riporta invece il sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, consigliere provinciale -. E-distribuzione sta lavorando alla risoluzione dei guasti e tramite i loro canali ci informano che contano di risolvere, salvo imprevisti, per le ore 14.00 di oggi. Se ci fossero necessità per cui è necessario attivare la protezione civile contattateci ai seguenti numeri (o anche attraverso i canali social): Reperibile Protezione Civile: 348 3419063 Reperibile U.T. Pescaglia: 348 0821300".