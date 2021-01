Maltempo, ancora possibili nevicate a bassa quota

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 5 gennaio 2021, 20:07

Il sindaco Michele Giannini ha firmato poco fa l'ordinanza di chiusura della strada comunale per Fornovolasco e San Pellegrinetto nel tratto dove si è verificata la frana e la strada comunale della Grotta del Vento che conduce a Vergemoli

martedì, 5 gennaio 2021, 19:14

Prosegue l’emergenza maltempo che ha interessato la provincia di Lucca fin dalle prime ore dell’inizio dell’anno, colpendo in particolar modo la Garfagnana. Dalle 21 di questa sera e per tutta la giornata di domani è stato emesso lo stato di allerta regionale per rischio neve codice arancio

martedì, 5 gennaio 2021, 16:42

Il sindaco Daniele Gaspari e tutta l'amministrazione stanno lavorando all'emergenza neve per il ripristino delle condizioni di sicurezza della zona, sia come viabilità che come servizi, che in questi giorni sta flagellando il territorio del comune di Castiglione di Garfagnana

martedì, 5 gennaio 2021, 16:29

Senza interruzione il lavoro dei mezzi spalaneve e spargisale in funzione per rendere le strade sempre percorribili: anche in questo caso, oltre ai mezzi della Provincia, del Centro intercomunale Garfagnana e del volontariato provinciale, sono all'opera anche i mezzi della Colonna mobile Regione Toscana, impegnati sulle strade comunali

martedì, 5 gennaio 2021, 14:36

Il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini, con i tecnici, si è recato questa mattina a Fornovolasco per fare un sopralluogo nella zona della frana in località La Madonnina, alle porte dell paese

martedì, 5 gennaio 2021, 14:29

In Valle del Serchio si registrano oggi 10 nuovi casi di contagio da Coronavirus. Nel dettaglio: Pescaglia 3, Borgo a Mozzano 5, Pieve Fosciana 2