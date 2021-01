Garfagnana



Che mondo sarebbe senza il volontariato?

domenica, 10 gennaio 2021, 12:35

di simone pierotti

Sono giorni difficili quelli che stiamo vivendo per una buona parte della popolazione della Garfagnana, a causa dei grossi disagi causati dalle abbondanti nevicate che, oltre ai consueti problemi legati alla viabilità, hanno provocato il distacco delle linee elettriche. Non i disagi con cui, purtroppo, questa gente è abituata a convivere da anni, ma una vera e propria emergenza che, come tale, è stata dovuta affrontare.

Stiamo vedendo all’opera, in queste ore in ogni parte del territorio, un’importante quantità di personale specializzato ma anche, e soprattutto, di volontari che si stanno facendo “in quattro” a tutte le ore per alleviare le difficoltà e prestare i soccorsi alle persone isolate. Centro di coordinamento è il Centro Intercomunale di Protezione Civile da cui partono le varie squadre.

La grande macchina del volontariato in Garfagnana e in Valle del Serchio non si ferma e, se in passato, la avevamo vista all’opera in occasioni meno emergenziali e più ricreative (vari servizi prestati, feste, sicurezza, ecc…), stavolta è stata quanto mai vitale.

Sono stati tanti i volontari della protezione civile che si sono impegnati e continuano a farlo notte e giorno: quasi un centinaio di persone facenti parte delle varie associazioni, come la Misericordia, l’associazione Autieri d’Italia, il Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile, integrati in questa occasione da altre associazioni della provincia, come la Croce Rossa ed altre.

Ancora una volta è venuto fuori il grande senso di appartenenza al territorio e spirito di solidarietà tanto forte nel suo tessuto sociale, oltre ovviamente, fondamentale in tali circostanze, la grande competenza dimostrata.