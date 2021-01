Garfagnana



Maltempo, disagi anche a Gallicano per la Befana

giovedì, 7 gennaio 2021, 12:29

di daniele venturini

La giornata della Befana è stata molto impegnativa per il sindaco di Gallicano David Saisi, il vicesindaco Ponziani, gli operai comunali e la protezione civile, che sono stati impegnati per tutta la giornata per liberare la strada comunale di Verni - Trassilico, dagli alberi che sono caduti sulla sede stradale, a seguito della forte nevicata, interrompendo momentaneamente la circolazione stradale.



Il pronto intervento degli uomini della protezione civile ha permesso di liberare la sede stradale e far riprendere la circolazione dei mezzi e persone. Questa mattina una ditta specializzata sta procedendo alla messa in sicurezza della strada comunale per Verni - Trassilico, in modo da poter prevenire la caduta di altri alberi sulla sede stradale.