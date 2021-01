Garfagnana



Maltempo, Fantozzi (FdI): "Situazione sempre critica, così non si può andare avanti"

sabato, 23 gennaio 2021, 13:54

"Neve o pioggia che sia la situazione in Garfagnana e Mediavalle è sempre critica. Dopo una nottata di pioggia, dal territorio arrivano segnalazioni dai vari comuni di frane, smottamenti, allagamenti, interruzioni di strade, frazioni isolate. Massima vicinanza ai residenti costretti, anche questa volta, a dover far fronte a disagi e danni - dichiara il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi - E' evidente la mancanza di cura del territorio così come la completa latitanza delle istituzioni regionali e nazionali che, negli anni, hanno investito solo le briciole".



"Il grido di dolore si leva dai comuni e dalle frazioni: così non si può più andare avanti! - riferisce il consigliere regionale, che ha raccolto segnalazioni dei residenti e dei vari esponenti di Fdi in Garfagnana e Mediavalle - Li chiamano eventi "eccezionali" per crearsi alibi e lavarsi le coscienze, ma, purtroppo, non sono tali: sono eventi ordinari per chi vive in montagna. Non è, invece, accettabile che ogni volta che piove o nevica sopra la media il territorio frani o si allaghi. O si cambia in fretta rotta oppure la Valle del Serchio è destinata a spopolarsi progressivamente, il territorio rischia l'abbandono da parte dei residenti".