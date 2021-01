Garfagnana : fabbriche di vergemoli



Maltempo, Giannini: "Chiuso il COC dopo oltre 260 ore consecutive"

martedì, 12 gennaio 2021, 19:14

di daniele venturini

Il sindaco di Fabbriche di Vergemoli, Michele Giannini, dopo oltre 260 ore consecutive, ieri sera ha chiuso il centro operativo comunale, per cui, come altri primi cittadini, passata la fase acuta dell'emergenza nella Valle, ha deciso di ritornare alla normalità.



Giannini ha ringraziato tutti gli operatori e i cittadini, per il loro contributo dato in questi giorni dì maltempo: "Abbiamo aperto il COC il 1° di gennaio - ha spiegato - stante la mancanza di corrente elettrica in alcune frazioni e, successivamente, emergenza su emergenza, l'abbiamo mantenuto fino a ieri sera, per essere al fianco della nostra gente".



"Ciò è stato possibile - ha continuato il sindaco - non certo per merito mio, ma grazie all'impegno di tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione. Grazie ai dipendenti comunali, impiegati ed operai, che con forte senso del dovere non hanno pensato alle festività, hanno sopportato la stanchezza, facendo turni H24, per oltre 10 giorni. Per questo il mio ringraziamento va a loro".



"Inoltre - ha precisato Giannini, - il mio pensiero va ai vigili del fuoco, ai carabinieri, a tutti i membri del COI della Garfagnana, della provincia, e della protezione civile regionale, i volontari venuti da fuori ed i paesani, che si sono armati di pale e motoseghe ed hanno aiutato gli operai, a pulire e riaprire le strade".



"Il lavoro svolto è stato particolarmente difficoltoso - ha sottolineato Giannini -; fondamentale è stato anche il lavoro degli operai ENEL che hanno lavorato alacremente per giorni, prima di riuscire a ripristinare la corrente in alcune frazioni. Tutte le varie istituzioni, dall'unione dei comuni, alla provincia, alla regione, hanno collaborato, rendendo possibile questo risultato".



"Per ultimo, - ha concluso Giannini - ma non meno importante, il pensiero va alla mia famiglia che in questi giorni faticosi mi ha sempre sostenuto".