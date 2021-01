Maltempo, Giannini si lussa una spalla: "Succede anche questo a fare il sindaco"

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 9 gennaio 2021, 16:38

Il sindaco di Molazzana Andrea Talani, quest'oggi, ha emesso un'ordinanza che sancisce lo stop temporaneo, in tutto il territorio comunale su suolo innevato, di qualsiasi attività escursionistica, sci, alpinismo, ciaspolate ed altre attività sportive e del tempo libero, a causa di rischio valanghe

sabato, 9 gennaio 2021, 14:45

Sette casi in Valle del Serchio oggi: Pescaglia 1; Bagni di Lucca 1, Castiglione di Garfagnana 1, Minucciano 1, San Romano in Garfagnana 1, Sillano Giuncugnano 1, Villa Collemandina 1

sabato, 9 gennaio 2021, 13:39

In Toscana sono 124.479 i casi di positività al Coronavirus, 529 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 111.534 (89,6% dei casi totali)

sabato, 9 gennaio 2021, 13:20

Oggi, sabato, dal pomeriggio, possibilità di deboli nevicate sull'Amiata oltre i 500-700 metri e sull'Appennino aretino oltre i 300-400 metri. Domani, domenica, in mattinata, deboli nevicate sull'Appennino aretino oltre i 300 metri, specie sui versanti orientali

sabato, 9 gennaio 2021, 12:04

Continua senza sosta l’attività del Soccorso Alpino Toscano anche in provincia di Lucca per assistere la popolazione colpita dall’emergenza neve. Si sta operando soprattutto per aiutare le persone isolate in abitazioni lontani dai centri abitati. Video

sabato, 9 gennaio 2021, 10:35

Dopo la notizia dell'accoglimento, da parte del tribunale del riesame, della revoca degli arresti domiciliari nei confronti dell'ex vice-sindaco Mario Puglia, la minoranza consigliare di Vagli Sotto, per voce di Edoardo Fazzani, Luciano Braccini, Marcello Lidio Baisi e Mario Giuseppe Coltelli, interviene per fare un po' di chiarezza