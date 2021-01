Garfagnana



Maltempo, più di 3 mila senza corrente: avanti con la task-force

giovedì, 7 gennaio 2021, 18:21

Prosegue senza sosta l'impegno della task force di oltre 300 risorse messe in campo da E-Distribuzione, tra operativi, tecnici, imprese e servizi di logistica, per il completo ripristino del servizio elettrico in Garfagnana, a seguito delle intense nevicate che, anche nel corso della notte, hanno provocato la caduta di alberi e piante ad alto fusto, situati al di fuori delle fasce di rispetto dagli elettrodotti, sulle linee elettriche.

Le operazioni di riparazione dei guasti e di posa dei gruppi elettrogeni, riprese fin da ieri mattina, sono tuttora rallentate da gravi problemi alla viabilità. Ciononostante, l'Azienda ha rialimentato oltre 3.600 utenze da questa mattina.

Persistono 3.400 utenti disalimentati, di cui 1.750 residenti, in alcune frazioni e in zone isolate della Garfagnana e parte della Mediavalle, principalmente nei comuni di Fabbriche, Castiglione di Garfagnana, San Romano in Garfagnana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Gallicano, Careggine, Castelnuovo e Borgo a Mozzano. E-Distribuzione rimane in costante contatto con le Prefetture, con le Istituzioni locali e con le strutture di Protezione Civile con cui si stanno organizzando interventi nelle zone di difficile accessibilità, nel rispetto delle condizioni di sicurezza per il personale impiegato. Sono inoltre in corso attività di ispezione delle linee, finalizzate all'identificazione dei guasti, attraverso l'utilizzo di droni.

Proseguono le attività di riparazione delle linee e di installazione degli oltre 150 gruppi elettrogeni di media e grande taglia già mobilitati, con la previsione di rialimentare ulteriori 1.500 utenze entro la tarda serata di oggi. In serata, E-Distribuzione, in collaborazione con la Protezione Civile dei Comuni, distribuirà inoltre 120 gruppi elettrogeni di piccola taglia, al fine di fornire erogazione elettrica ai clienti sparsi disalimentati. I lavori continueranno ininterrottamente fino al pieno ripristino del servizio elettrico.

E-Distribuzione ricorda che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E...) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. È possibile, inoltre, ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione "interruzione di corrente", è a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica. Infine, è utile registrarsi a e-Notify (https://www.e-distribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni/e-notify.html), il servizio che consente di ricevere ​comunicazioni e avvisi tramite sms, email o contatto telegram su eventuali interruzioni di corrente per lavori programmati di manutenzione previsti nell'area geografica in cui si trova la propria fornitura, sullo stato di avanzamento delle pratiche o su interventi di tecnici in loco