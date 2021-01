Garfagnana



Maltempo, primi disagi in Valle del Serchio: frane e strade chiuse

venerdì, 22 gennaio 2021, 19:31

Allerta maltempo in Valle del Serchio e subito primi disagi.



Nel comune di Gallicano si segnala una nuova frana prima del ripetitore di Verni. "Mezzi e persone stanno lavorando sulla frana Verni Trassilico - aggiorna il primo cittadino David Saisi -. Strada aperta fino alle 22.30 di oggi (venerdi 22 gennaio). Strada chiusa dalle 22.30 alle 6 di domani (23 gennaio)".



Il maltempo ha appena causato una frana anche sulla strada che porta alla sede della polizia stradale a Fornoli. Attualmente la viabilità è interrotta e quindi chiusa al transito. Amministratori e tecnici del comune sono attivi per gestire i disagi che si stanno verificando. "L’allerta meteo codice arancione - ricorda il comune di Bagni di Lucca - è prevista fino alle 13 di sabato 23 gennaio. Si raccomanda la massima prudenza".



A causa del maltempo, è chiusa al transito veicolare pure la sp 72 del Passo delle Radici dall'altezza del Casone di Profecchia, nel comune di Castiglione di Garfagnana, fino al passo, quindi al confine con la provincia di Modena. Il traffico per Pievepelago è dirottato sulla sp 71. "Per quanto riguarda gli aggiornamenti meteo sul maltempo in montagna - aggiorna la provincia di Lucca -, la quota neve indicata al momento sui 1600 metri si abbasserà verso la mezzanotte a 1200-1300m per scendere a 1000 m nelle ore successive".



"Sul territorio abbiamo qualche smottamento ed un fiume potente - è il report del primo cittadino di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti - ma ad ora sotto controllo. Per via di uno smottamento viene chiusa, a scopo precauzionale, strada panoramica tra Cune e Oneta. Raccomando a tutti i cittadini di rimanere in casa e nel caso di spostamenti per necessità di fare la massima attenzione. Parte amministrativa, uffici, anas e prefettura sono in contatto costante".

Notizia in aggiornamento