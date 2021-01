Garfagnana



Maltempo, rimandata l'apertura delle scuole all'11 gennaio

mercoledì, 6 gennaio 2021, 14:21

A seguito della situazione di criticità in atto e del perdurare delle condizioni di meteorologiche avverse, i sindaci della Garfagnana hanno deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per i giorni 7, 8 e 9 gennaio con ripresa lunedi 11 gennaio.



In Mediavalle:



A Borgo a Mozzano: "Vista la situazione di maltempo - afferma il sindaco Patrizio Andreuccetti -, con la previsione di avere strade particolarmente ghiacciate, soprattutto nelle zone collinari, e visto anche il persistere della mancanza di luce in alcune abitazioni, abbiamo deciso di rimandare l'apertura di tutte le scuole a lunedì 11 gennaio. Quindi le scuole di ogni ordine e grado, nel territorio comunale, saranno chiuse domani, venerdì e sabato e riapriranno con l'inizio della prossima settimana".



A Bagni di Lucca: "Si comunica - scrive il comune - che a causa delle precipitazioni nevose le scuole di ogni ordine e grado nel comune di Bagni di Lucca rimarranno chiuse nei giorni di giovedì 7 e venerdì 8 gennaio 2021".



A Barga: il sindaco ha ordinato la "chiusura delle scuole di ogni ordine e grado site nel comune di Barga e del nido di infanzia “G. Gonnella” per i giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021".



A Pescaglia: "A causa dell'emergenza in atto - ha dichiarato il sindaco Andrea Bonfanti -, domani giovedì 7 gennaio 2021, tutte le scuole rimarranno chiuse".