Maltempo, riprende la circolazione ferroviaria sulla Lucca-Aulla

giovedì, 7 gennaio 2021, 18:21

Persistono 3.400 utenti disalimentati, di cui 1.750 residenti, in alcune frazioni e in zone isolate della Garfagnana e parte della Mediavalle, principalmente nei comuni di Fabbriche, Castiglione di Garfagnana, San Romano in Garfagnana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Gallicano, Careggine, Castelnuovo e Borgo a Mozzano

giovedì, 7 gennaio 2021, 17:30

“Come non era stato eccezionale l’evento piovoso dei primi di dicembre così non lo è stato quello delle nevicate di questi giorni che hanno interessato la Garfagnana e ultimamente la Media Valle del Serchio” è l’amaro commento del segretario della Federazione Provinciale di Rifondazione Comunista Giulio Strambi

giovedì, 7 gennaio 2021, 16:16

Dopo l’amara sorpresa del DPCM del 3 novembre, che aveva escluso i centri estetici dalle attività di servizi alla persona consentite nelle zone “rosse”, gli estetisti di Confartigianato Imprese Lucca chiedono che nell’ambito dei prossimi provvedimenti governativi non si ripeta lo stesso errore

giovedì, 7 gennaio 2021, 16:12

Lo annuncia il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, che ha raccolto le segnalazioni di Marina Staccioli, Coordinatrice dei Dipartimenti regionali di Fdi, e di Luca Mastronaldi, coordinatore provinciale del Dipartimento della montagna

giovedì, 7 gennaio 2021, 14:49

In Garfagnana si registrano oggi otto nuovi casi: Minucciano 2, Molazzana 1, Piazza al Serchio 1, Pieve Fosciana 1, Sillano Giuncugnano 3

giovedì, 7 gennaio 2021, 14:07

Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo FdI in X Commissione - Attività produttive, commercio e turismo