Marcucci in visita alla sala operativa del Coi Garfagnana

martedì, 5 gennaio 2021, 11:21

In considerazione dell'attuale situazione, che vede la mancanza di corrente elettrica e della copertura telefonica sia fissa che mobile, la stazione di Lucca ha consegnato all'Hotel il Casone, punto di riferimento della zona, una radio portatile da utilizzare sia per questa emergenza che per il futuro, per supportare gli interventi...

martedì, 5 gennaio 2021, 10:37

Dopo i due giorni in zona rossa del 5 e 6 gennaio, un nuovo dpcm è stato approvato nella giornata odierna e che coprirà il periodo fino al 15 gennaio, periodo dopo il quale verranno emanate altre direttive per il contenimento della pandemia

martedì, 5 gennaio 2021, 09:35

Le scuole superiori in Toscana ripartiranno il 7 gennaio con la didattica in presenza al 50 per cento: lo ha annunciato nella serata di ieri il governatore della regione Toscana, Eugenio Giani, da Torrita di Siena dove ha inaugurato una nuova scuola media

lunedì, 4 gennaio 2021, 20:14

L’Unione Comuni Garfagnana nell’emergenza neve: proseguono senza sosta le operazioni di completamento degli interventi di ripristino dei collegamenti e il coordinamento tra i vari livelli istituzionali per contrastare le ulteriori problematiche per il persistere delle critiche condizioni metereologiche

lunedì, 4 gennaio 2021, 17:12

“Minucciano merita altro!” è l’intro del duro comunicato con cui il gruppo di minoranza “Minucciano per Tutti e il Territorio” attacca l’amministrazione comunale

lunedì, 4 gennaio 2021, 16:45

Così la deputata toscana della Lega Donatella Legnaioli, segretaria della commissione Lavoro della Camera, commenta la interrogazione parlamentare sul maltempo in Toscana e sostenuta da Bruxelles anche dall'Europarlamentare Ceccardi