Garfagnana



Menesini: "5 mila abitazioni senza elettricità, Enel a lavoro tutta la notte"

mercoledì, 6 gennaio 2021, 21:31

Spetta al presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, tracciare un bilancio di giornata dopo la copiosa neve scesa in Valle del Serchio che ha causato notevoli disagi.



"Domani (giovedì 7 gennaio) - informa il presidente della provincia - le scuole, di ogni ordine e grado, restano chiuse in tutti i comuni della Mediavalle e della Garfagnana. La decisione è stata condivisa e assunta da tutti i sindaci".



"Per quanto riguarda la viabilità - prosegue -, la protezione civile è ancora all'opera per pulire e salare le strade. Un lavoro incessante, reso più complicato da alcuni alberi caduti che hanno provocato la chiusura temporanea di alcune vie, su cui già stanno lavorando per risolvere. Domani, grazie alla collaborazione di tutti i livelli istituzionali, arrivano anche ulteriori mezzi di supporto per l'attività di pulizia delle strade".



"Sul fronte della corrente elettrica - conclude -, sono circa 5.000 le abitazioni che non hanno l'elettricità ed Enel ci ha assicurato che lavorerà tutta la notte per ripristinare la normalità".