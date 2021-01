Garfagnana



Menesini: "Ancora 800 case senza corrente elettrica"

venerdì, 8 gennaio 2021, 10:41

Migliora la situazione in Garfagnana, anche se sono ancora circa 800 le case senza corrente elettrica e le squadre sono tuttora in azione per risolvere i disagi alla viabilità.



Ad aggiornare sul quadro, il presidente della provincia di Lucca Luca Menesini: "Da circa 7 mila utenze senza elettricità - esordisce -, adesso le case sprovviste di corrente elettrica sono circa 800. Enel conta di ripristinare la normalità in mattinata. Per quanto riguarda strade e alberi numerose squadre con mezzi tagliabosco e spalaneve - fra oggi e domani - ripristineranno tutte le viabilità e la sicurezza".

"Abbiamo due giorni di tregua e ne approfittiamo per risolvere i disagi che il prolungato maltempo e le abbondanti nevicate hanno creato - afferma il presidente -. Sono al lavoro sulla nostra montagna anche degli esperti di valanghe, per valutare e indirizzare il da farsi sulle zone più critiche".



"Ringrazio la prefettura di Lucca - conclude -, che si è adoperata per avere più supporto di tecnici e mezzi per fronteggiare la situazione venutasi a creare. Lavori no-stop fra oggi e domani visto che domenica è di nuovo prevista neve. Grazie a tutti i tecnici e i volontari per il grande lavoro".