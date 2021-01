Garfagnana



Menesini: "Maltempo, ancora 4 mila case senza elettricità"

mercoledì, 6 gennaio 2021, 17:18

Il presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, ha fatto il punto sulla situazione in Garfagnana e Mediavalle a seguito della copiosa nevicata che ha causato qualche disagio.



"Abbondanti nevicate a fine di una settimana di allerta meteo, quindi qualche disagio si è creato in alcune strade, anche se complessivamente abbiamo retto - afferma il presidente della provincia -. Non va bene invece dal punto di vista della corrente elettrica: Enel è di nuovo impegnata a restituire elettricità a circa 4 mila case e deve farlo velocemente".



"Fatemi dire un grande grazie alla protezione civile provinciale e alla protezione civile intercomunale della Garfagnana - dichiara - perché stanno facendo un lavoro davvero straordinario per risolvere ogni questione in tempo praticamente reale".



"Per quanto riguarda le strade, risultano interrotte la SP16 di San Romano e la SP56 della Valfegana - conclude Menesini -. È interrotta anche la linea ferroviaria Lucca-Aulla a Bagni di Lucca per cavi elettrici su linea. La previsioni dicono che può continuare a nevicare fino alle 20. Noi quindi siamo al pezzo per tutto il tempo, insieme ai sindaci, all'Unione dei Comuni, alla Prefettura e alla Regione".