Garfagnana



Menesini: "Per 800 famiglie un'altra notte senza corrente elettrica"

sabato, 2 gennaio 2020, 18:26

Il presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, ha fatto il punto della situazione legata ai disagi in Garfagnana dove ancora molte famiglie sono senza corrente elettrica.



"Da oltre 5.500 case senza corrente elettrica - eosrdisce -, adesso sono circa 2.000 quelle che ancora aspettano di veder tornare l'elettricità. Il piano di lavoro di Enel prevede che entro la mezzanotte sia tornata la corrente in oltre 4.500 abitazioni".



"Questo - afferma - vuol dire che circa 800 famiglie resteranno ancora senza. Sono stati portati su dei generatori per tamponare la situazione in attesa del ritorno alla normalità. Ringrazio l'Unione dei Comuni della Garfagnana, tutti i sindaci, il personale della protezione civile provinciale e intercomunale, la Prefettura di Lucca e la Regione: tutti impegnati perchè nessuno sia lasciato solo nel disagio".



"I disagi per le famiglie sono tanti - conclude -: non avere elettricità significa avere il cellulare scarico, assenza di riscaldamento nel caso di stufe a pellet, scorte di cibo nei congelatori da buttare (i congelatori di chi vive in Garfagnana sono di dimensioni importanti).Adesso risolviamo l'emergenza e ridiamo a tutti la corrente elettrica. Poi c'è bisogno di capire i danni e avere supporto: per questo ho chiesto lo stato di emergenza regionale".