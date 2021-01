Garfagnana



Minucciano, la minoranza insiste: "Emergenza neve gestita male"

lunedì, 11 gennaio 2021, 17:03

Il gruppo consiliare di minoranza “Minucciano per tutti e il territorio” chiede, ancora una volta, che l’amministrazione comunale accetti le critiche ed eviti strumentalizzazioni.

“Tra gli uffici del comune di Minucciano sembra proprio che si aggiri un inquietante spettro: quello della “strumentalizzazione”, agitato continuamente da forze oscure, malpensanti che non vedono di buon occhio il sindaco e l’intera amministrazione. Ogni qualvolta vengono mosse fondate critiche per disservizi, inefficienze, inadeguatezze o altro, non ci si preoccupa di prenderne atto a mo’ di correttivo per rimuovere ciò che non va in un’ottica di miglioramento, anzi accade esattamente il contrario. Gli sbagli e le responsabilità sono sistematicamente traslati sugli altri, lontano da sé, nel rigoroso rispetto del rigido principio della decolpevolizzazione!”

“Sin dall’inizio della emergenza neve/ghiaccio numerosissime sono state le segnalazioni e le esternazioni di difficoltà e disagi. La maggior parte dei compaesani si è rimboccata le maniche dandosi da fare, con ogni mezzo disponibile, per affrontarli e superarli, ma poi, loro malgrado, in assenza di adeguati soccorsi da parte della macchina amministrativa, hanno dovuto soccombere e arrendersi di fronte all’imperversare della tempesta e all’aumento delle forti criticità. A tanto spirito di abnegazione e senso civico del dovere va il nostro plauso e sincero ringraziamento, che estendiamo, con vivo piacere, anche a tutte le maestranze dell’Enel e della Tim e a quanti altri si sono prodigati spendendo, senza risparmio, le proprie energie fisiche e mentali per ricondurre alla normalità una situazione parossistica, molto grave”.

“Purtroppo, lo ripetiamo, con rammarico, l’emergenza neve non è stata affrontata, da subito, con le necessarie efficienza ed efficacia richieste dalla dinamica degli accadimenti. Chi aveva l’obbligo di coordinare le attività di soccorso coinvolgendo sinergicamente tutte le forze utili presenti sul campo ha fallito in pieno, evidenziando assenza di strategia, fragilità, inadeguatezza e carenza di preparazione, soprattutto in presenza di un evento ampliamento previsto e preannunciato anche mediante allerte. Auguriamoci che il tutto valga per riconsiderare e rivedere le scelte future di una pubblica amministrazione che ha tutti i mezzi necessari per fare molto ma che per ora ha fatto ben poco e anche male”.