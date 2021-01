Garfagnana



Misericordia di Gallicano in lutto per la morte di Nello Fiori

venerdì, 22 gennaio 2021, 15:03

di daniele venturini

Questa mattina è deceduto all'ospedale di Lucca, Nello Fiori, di 73 anni, residente a Gallicano. Nello, lascia i figli Michele e Antonella, anche loro residenti a Gallicano con le rispettive famiglie.



Fiori era stato ricoverato in ospedale i primi giorni di dicembre perché era stato colto da un malore nella sua abitazione di Gallicano. Nello lavorava come autista dei mezzi pubblici. Dopo essere andato in pensione, aveva dato la sua disponibilità come volontario della Misericordia di Gallicano. Prestava servizio come autista di ambulanze o auto attrezzata, per il trasferimento dei pazienti che dovevano essere portati nei nosocomi della Valle o a Lucca e Pisa, per accertamenti specialistici.



Nello era molto benvoluto da tutti i paesani e soprattutto nell'ambiente della Misericordia. Aveva un modo gentile e simpatico di rapportarsi con i pazienti e, per queste sue doti, era molto richiesto come autista.



Chi scrive conosce personalmente Nello da più di trenta anni e può testimoniare che aveva un carattere buono e allegro. Ci legava un sincero rapporto di stima e rispetto. La redazione porge le più sentite condoglianze ai figli, nipoti e parenti.