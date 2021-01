Garfagnana



Morto l'ex presidente della provincia Enrico Grabau: lutto anche in Valle

sabato, 2 gennaio 2020, 13:05

Lutto anche in Valle del Serchio per la scomparsa, all'età di 94 anni, dell'ingegner Enrico Grabau, ex presidente della provincia di Lucca.



Esponente storico del Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale, Grabau fu consigliere della provincia di Lucca dal 1985 al 1994. Dopo l'adesione ad Alleanza Nazionale, in occasione delle elezioni politiche del 1994, si candidò alla Camera dei deputati nel collegio uninominale di Lucca, ottenendo il 16,6%. Rivestì la carica di presidente della provincia di Lucca dal giugno 1994 al marzo 1997, con il sostegno di AN e Forza Italia.

Il cordoglio del presidente Luca Menesini e della provincia di Lucca: «Ho appreso con rammarico la notizia della scomparsa di Enrico Grabau, deceduto nei giorni scorsi. Grabau è stato il primo presidente della provincia eletto direttamente, dando così il via a una nuova epoca per la storia dell'ente provinciale che, da allora, ha vissuto anche la riforma che lo ha portato ad essere quello che è oggi. Sebbene avesse lasciato la politica attiva, la sua è sempre stata una voce autorevole nel panorama politico lucchese. Ai figli Antonella, Marcella e Carlo Luigi vanno le più sentite condoglianze mie personali e quelle dell'ente che rappresento che lui ha rappresentato prima di me».



Così lo ricorda invece il presidente dell'Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi: "Pur appartenendo ad un'altra dimensione politica, sociale e anagrafica, dell'ingegner Enrico Grabau non posso che avere un buon ricordo. Nonostante che a perdere lo "scontro" elettorale, nel 1994, sia stato io e non lui. Con Grabau se n'è andato un galantuomo, una persona perbene, un signore che sicuramente ha amministrato la Provincia in modo disinteressato. Desidero esprimere ai figli, anche a nome dell'Unione Comuni Garfagnana, la mia personale partecipazione al loro dolore".