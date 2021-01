Garfagnana



Muore il noto dj Riccardo Cioni

giovedì, 7 gennaio 2021, 12:06

Lutto nel mondo della musica e del “popolo della notte” per la scomparsa del popolarissimo dee jay Riccardo Cioni. Se ne è andato all’età di 66 anni. L’uomo, risultato positivo al Covid nei giorni scorsi, era stato ricoverato nel mese di dicembre all’ospedale di Livorno, dal quale era stato dimesso il giorno di Natale.



Piange il mondo dello spettacolo, piange il mondo della notte e delle discoteche, per cui Cioni era un vero e proprio mito. Nato a Livorno nel 1954, aveva iniziato lavorando in diverse radio della Toscana, come Radio Flash di Livorno e Radio Quattro di Castelfranco di Sotto. In poco tempo era diventato un dee jay famosissimo, conteso dalle principali discoteche italiane. Il “dj full time” re indiscusso di un genere che ha fatto ballare migliaia e migliaia di giovani. Negli anni ’80. è stato il D.J. più pagato d’Italia: famosissime anche alcune sue incisioni discografiche come “In America”.



Ha inciso i dischi: Smoke the funk (1980), Funk funk (1981), In America (1982), Cho-cho train (1983), Darkness inside (1984), Arizona (1985) e “Camminando da solo”. Riccardo Cioni, grazie alla sua esperienza di musicista, propone al suo vastissimo pubblico la più bella musica degli anni 70/80 fino alla dance più innovativa e sperimentale attraverso rielaborazioni e remix degli hits degli ultimi trent’anni. Grazie alla sua inconfondibile voce che rivela le sue passate esperienze di cantante e corista della sua band, dove suonava il basso, canta e anima le sue serate speciali dove il pubblico si fonde in un tutt’uno con la musica dando vita allo show più felice e divertente in assoluto. D.J., remixer, artista e produttore, Riccardo Cioni ha al suo attivo decine di creazioni discografiche internazionali, una su tutte la famosissima “In America” del 1982. Al suo attivo anche la prima scuola italiana per Disc Jockey nel 1975, in collaborazione con la mitica AID. E’ il 1982 e il mix che durava oltre 8 minuti è uno di quelli che rimarrà per sempre in tutte le scalette dei deejay di musica revival parliamo naturalmente di “In America”.



Re indiscusso delle discoteche negli anni ’80 e ’90, aveva proseguito la sua attività animando qualsiasi genere e tipo di festa o festival in giro per la Toscana fino agli ultimi anni. Conosciutissimo in tutta la Garfagnana: la sua presenza era garanzia di successo per la serata, per lui accorrevano gente di tutte le età.