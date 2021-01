Garfagnana



Muore improvvisamente giovane madre: Gorfigliano in lutto

mercoledì, 13 gennaio 2021, 20:11

di simone pierotti

L’improvvisa scomparsa di Morena Levrini, giovane madre di 46 anni di Gorfigliano, ha lasciato sconvolto il paese e non solo, perché la donna era molto conosciuta e benvoluta.

La donna, insieme ai familiari, gestiva da alcuni anni il locale “La Terra di Mezzo”, nel centro del paese: bar, pub, punto di ritrovo e vero e proprio punto di riferimento per tutti gli abitanti del luogo. A piangere Morena, oltre alla comunità intera, il marito Alessandro Ferri e i tre figli Mattia, Diego e Giorgio.

Come accade in queste occasioni, i social divengono il “muro del dolore” e anche per la sfortunata donna garfagnina non si contano i messaggi di cordoglio. Tra questi, quello della società sportiva del paese, i Diavoli Neri, a cui Morena e la sua famiglia erano da sempre legati, con i figli Giorgio e Diego giocatori e tutti gli altri accaniti tifosi.