Neve a bassa quota per l'ultima notte dell'anno

venerdì, 1 gennaio 2020, 09:41

Le forze dell'ordine sono intervenute solo per situazioni di soccorso lungo le strade, a causa della copiosa neve caduta, e per un paio di segnalazioni per feste private, che però si sono rivelate con pochissime persone e parenti

venerdì, 1 gennaio 2020, 09:28

Al secondo giorno dalla partenza delle vaccinazioni all’interno delle RSA presenti sul territorio della ASL Toscana nord ovest, gli anziani vaccinati sono stati oltre 400, due gli ultracentenari che hanno ricevuto il siero, una in Lucchesia e l’altra in Lunigiana dove è stata vaccinata una signora di 106 anni

giovedì, 31 dicembre 2020, 20:58

Il gruppo di minoranza, guidato da Loris Anchesi, interviene in merito alla situazione critica venutasi a creare dopo la nevicata del 30 dicembre nel comune di Minucciano

giovedì, 31 dicembre 2020, 16:45

Saranno 4.100 i vigili del fuoco in servizio operativo la notte di Capodanno, cui si aggiunge il personale presente nei 265 distaccamenti volontari dislocati su tutto il territorio nazionale

giovedì, 31 dicembre 2020, 15:23

Ha vinto Maria Enrichetta Cavani di Castiglione di Garfagnana andando a fare il bis con la befanata dello scorso anno dal titolo 'La Befana è sempre quella' scritta assieme a Marilina Pighini che è stata messa in musica magistralmente dal m. Paolo Razzuoli

giovedì, 31 dicembre 2020, 14:58

La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico del reticolo minore che scatterà alle 18 di oggi, giovedì 31 dicembre, nelle le aree nord-occidentali per poi estendersi, dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani venerdì 1 gennaio, a gran parte della...