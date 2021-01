Neve, continuano i disagi nel comune di Molazzana

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 6 gennaio 2021, 18:26

L’emergenza causata dalle abbondanti nevicate ha visto il soccorso alpino impegnato in varie località della nostra regione. Anche oggi interventi su ripetitori telefonici, consegna generatori e taglio alberi per ripristino viabilità

mercoledì, 6 gennaio 2021, 17:52

I disservizi elettrici interessano alcune frazioni e le zone più isolate nei territori comunali della Garfagnana e, in parte, della Mediavalle

mercoledì, 6 gennaio 2021, 17:18

Il presidente della provincia di Lucca, Luca Menesini, ha fatto il punto sulla situazione in Garfagnana e Mediavalle a seguito della copiosa nevicata che ha causato qualche disagio

mercoledì, 6 gennaio 2021, 15:58

Oggi pomeriggio, intorno alle 14.50, una grossa pianta è caduta sulla strada provinciale in prossimità di Gallicano, bloccando il traffico in entrambi i sensi di marcia per una buona mezz'ora

mercoledì, 6 gennaio 2021, 15:12

In Valle del Serchio si registrano oggi nove nuovi casi di contagio da Coronavirus. Nel dettaglio: Bagni di Lucca 1, Castelnuovo di Garfagnana 1, Minucciano 1, Pieve Fosciana 4

mercoledì, 6 gennaio 2021, 14:21

A seguito della situazione di criticità in atto e del perdurare delle condizioni di meteorologiche avverse, i sindaci della Garfagnana hanno deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per i giorni 7, 8 e 9 gennaio con ripresa lunedi 11 gennaio