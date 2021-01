Nuovo avviso per i contributi destinati alla manutenzione dei sentieri sulle Apuane

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 15 gennaio 2021, 18:49

Rischiato il peggio oggi al passaggio a livello del ponte di Ceserana, proprio a fianco della stazione di Fosciandora, dove un anziano si è trovato col suo mezzo, forse per una distrazione, chiuso tra le due sbarre del passaggio, rischiando l'impatto con il treno partito da Aulla in direzione Lucca

venerdì, 15 gennaio 2021, 17:57

Doppio appuntamento online con il dialetto per i Giovedì al Museo, organizzati dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio: il 21 e il 28 gennaio alle ore 21 Daniele Vitali parlerà, in diretta da Bruxelles, dei rapporti fra lingue e dialetti neolatini, con un'attenzione particolare per la Toscana...

venerdì, 15 gennaio 2021, 14:46

Anche oggi si registra un solo caso in tutta la Valle: a Piazza al Serchio. Salgono a 574 invece le vaccinazioni (di cui 156 per ospiti di RSA)

venerdì, 15 gennaio 2021, 14:36

Circa 1500 persone, dai 3 mesi ai 90 anni, hanno beneficiato nell'ultimo anno delle "stanze del sale" Aerosal, certificate come dispositivo medico, allestite nei poliambulatori di Baby Doctor (Lucca) e Baby Doctor Valley (Gallicano), progettate e gestite dalla dottoressa Alessia Bertocchini, chirurgo pediatra

venerdì, 15 gennaio 2021, 14:23

Sono 446 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 127.010 unità. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 446 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa

venerdì, 15 gennaio 2021, 13:45

Dal tardo pomeriggio di domani, sabato, le temperature caleranno rapidamente e in serata saranno ampiamente sotto lo zero su tutte le zone interne della regione