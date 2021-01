Garfagnana



Pagamento bollo auto: chiarimento sugli avvisi regionali

sabato, 23 gennaio 2021, 10:32

Scadenza bollo auto: l'Ac Lucca chiarisce che i recenti avvisi di pagamento, inviati dalla Regione Toscana a molti cittadini, rappresentano un semplice promemoria sulla scadenza del pagamento del bollo auto.

Nella comunicazione regionale, infatti, sono indicate tutte le informazioni di servizio, utili a favorire il pagamento della tassa annuale, secondo gli standard pagoPA: la più importante è il termine di legge entro cui saldare, per non maturare interessi di mora.

"Gli uffici ACI di Lucca, sede centrale e provincia – precisa il direttore Luca Sangiorgio – sono, come sempre, al fianco dei soci e dei cittadini per aiutarli con il pagamento del bollo auto. In tutte le nostre delegazioni è possibile effettuare questa operazione e ricevere tutte le informazioni e assistenza per questo adempimento fiscale. Per i soci Aci, inoltre, è previsto il servizio "bollo sicuro": in questo caso i cittadini non riceveranno alcun avviso, per loro, infatti, il pagamento avverrà in modo automatico, tramite acconto sul conto corrente, senza incorrere in errori o in dimenticanze".

Tutte le informazioni sull'imposta di bollo, gli orari e i recapiti degli uffici ACI di Lucca e provincia sono consultabili al sito www.lucca.aci.it.