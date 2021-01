Garfagnana



Parco Nazionale dell'Appennino: approvati progetti per 3,5 milioni

lunedì, 18 gennaio 2021, 13:18

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha confermato il 15 gennaio i progetti candidati a settembre nell'ambito del programma "Parchi per il clima" riservando al Parco Appennino Tosco Emiliano un finanziamento di oltre 3,5 milioni di euro.

"E' un successo. Ma ora bisogna correre per dare attuazione" dichiara il presidente Fausto Giovanelli. "I boschi sono la migliore strategia per il cambiamento climatico. Gli edifici e i trasporti scolastici saranno migliorati in accordo con i comuni del Parco."

"Alcune azioni - prosegue il direttore Giuseppe Vignali - riguarderanno tutto il territorio del Parco; Hanno un'ubicazione precisa quelle che riguardano l'efficientamento degli edifici, a partire dal Palaghiaccio di Cerreto laghi. Si interverrà poi su altri edifici come il rifugio Abetina reale nell'Appennino reggiano o il rifugio Miramonti a San Romano. E' stata data inoltre priorità alle scuole con ben quattro edifici da rendere più efficienti (Comano, Filattiera, Villacollemandina e Licciana Nardi)".



"I progetti per la mobilità sostenibile riguarderanno Corniglio, Sillano – Giuncugnano e Monchio delle Corti e consisteranno in piazzole e attrezzature per favorire la sharing mobility, saranno acquistati scuolabus per i comuni di Bagnone, Fivizzano e Monchio delle Corti oltre ad altre due auto elettriche per il parco nazionale".