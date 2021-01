Garfagnana : casatico



"Quasi 48 ore senza luce, infrastrutture Enel vecchie per un territorio come il nostro"

sabato, 2 gennaio 2020, 16:52

di andrea cosimini

Provate a pensare: quasi 48 ore senza luce, connessione internet, riscaldamento (pensiamo alle stufe a pellet) e fuori temperature vicinissime allo zero, di giorno e di notte, con una viabilità martoriata da smottamenti e piante cadute per la neve e, per di più, in pieno "lockdown" da pandemia. Da incubo.



Per molti cittadini della Valle del Serchio l'inizio di questo 2021 è stato decisamente in salita. Un disagio percepito soprattutto dalla popolazione più anziana che abita le zone montane, già di per sé isolate. Stando alle ultime stime di Enel, alle 14 erano poco meno di 3 mila gli utenti che, tra Mediavalle e Garfagnana, erano ancora senza energia elettrica. Un numero importante, seppur in progressivo miglioramento grazie al costante lavoro della società di distribuzione che ha messo in piedi una vera e propria task-force al lavoro anche di notte per il ripristino del servizio.



Tra questi utenti disalimentati, al momento, c'è anche Fabrizio Santi, 60 anni, volontario della protezione civile presso il Coi della Garfagnana, residente nella frazione di Casatico, nel comune di Camporgiano. Da lui la neve ha raggiunto circa 30 centimetri, ma le strade sono pulite e il comune ha dimostrato la propria vicinanza. "Il problema non è la neve - afferma Santi -. In fondo, si è trattato di una nevicata normale. Il problema è che siamo senza energia elettrica da ieri mattina alle 7. Fate voi il conto delle ore. Ho chiamato un elettricista e mi ha detto che sta arrivando un'energia pari quasi a 300 Volt: ciò significa che, qualora provassimo ad attaccare gli apparecchi, questi brucerebbero".



"Sono nel cuore degli operai dell'Enel - afferma -, che stanno lavorando ininterrottamente cercando di ripristinare il servizio in Garfagnana. Il problema, infatti, non è l'emergenza, ma il fatto che le infrastrutture Enel sono vecchie, vetuste, prive di adeguata manutenzione e siamo in una zona dove la società produce circa il 30 per cento dell'energia toscana usufruendo delle nostre dighe e delle nostre centrali idroelettriche, dove sono morte molte persone nell'atto di costruire le mille gallerie che fanno della Garfagnana un groviera".



"Paghiamo ugualmente l'energia, come la pagano a Roma - conclude questo cittadino -, siamo produttori, però non abbiamo le infrastrutture che ci permettono, con una modesta quantità di neve, di non rimanere isolati. Questo è il problema".