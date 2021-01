Garfagnana



Rifondazione Comunista: “Maltempo, mancano investimenti nella manutenzione ordinaria”

giovedì, 7 gennaio 2021, 17:30

“Come non era stato eccezionale l’evento piovoso dei primi di dicembre così non lo è stato quello delle nevicate di questi giorni che hanno interessato la Garfagnana e ultimamente la Media Valle del Serchio” è l’amaro commento del segretario della Federazione Provinciale di Rifondazione Comunista Giulio Strambi.

“La vera cosa eccezionale, ma che d’eccezionale purtroppo ha più ben poco, è la mancanza di ordinaria manutenzione di strade e linee elettriche che con pochi decimetri di neve si sono trovate interrotte per la caduta di alberi, che nessuno da anni ha rimosso lungo i bordi delle strade e lungo le linee elettriche. Basta osservare quando si percorre una strada quante piante pendenti e pericolanti vi sono lungo i bordi e basta poco perché queste piante crollino sulla strada creando non solo disagio ma mettendo in pericolo di vita chi le percorre”.

“Gli eventi eccezionali sono quelli della nevicata del 1956, dell’ondata di gelo del gennaio 1985, dell’alluvione di Cardoso del 1996 e della tempesta di vento del marzo 2015. Non certo ciò che è avvenuto a dicembre 2020 e inizio gennaio 2021. Il territorio è in completo stato di abbandono, senza manutenzione ed è questa la vera emergenza da affrontare in caso di ordinari fenomeni metereologici come questi ultimi. Le attuali generazioni hanno perso la cultura della corretta gestione del territorio e della sua manutenzione e le pubbliche amministrazioni non sono in grado di sopperire, sia per motivi economici che per poca attenzione politica. Si preferisce rincorrere master planning improbabili o opere faraoniche, e non si capisce che c’è bisogno di ordinaria quotidianità e di sicurezza su tutto territorio”.

“Occorre che le amministrazioni vadano oltre la sola ordinanza di imporre la manutenzione al privato cittadino proprietario dei fondi limitrofi alle sedi stradali, così come previsto per legge, si devono sostituire ad essi quando non adempienti o come spesso succede non più rintracciabili in quanto immigrati. Così come Enel che per motivi di economia aziendale tende a curare le linee elettriche importanti, quelle che rispondono a densità abitativa elevata o che alimentano poli economici importanti. Ogni cittadino anche il più sperso tra i monti ha lo stesso diritto degli altri di avere un servizio elettrico efficiente. E questo non succede solo per la linea elettrica ma anche per il pubblico acquedotto, per la rete fognaria, ecc.”.