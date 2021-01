Garfagnana : careggine



Rischio valanghe, si attiva il soccorso alpino

lunedì, 4 gennaio 2021, 15:45

La prefettura di Lucca ha attivato la stazione di Lucca del soccorso alpino e speleologico toscano per accompagnare un tecnico della telefonia sul M. Volsci, nel comune di Careggine, per il ripristino di un ripetitore telefonico.



Per rendere un’idea della situazione che si sta creando a circa 1300 m. di quota, ecco il video girato stamani sulla strada per il Passo delle radici a circa 2 km dal Casone di Profecchia.



Con il rialzo della temperatura la neve si è appesantita e sta scivolando sul fondo bagnato in tutto il suo spessore, che qui è di circa 1,5 m.



Su pendii più ripidi chiaramente il rischio distacco è molto elevato.



Il bollettino valanghe conferma per adesso un pericolo valanghe sempre di livello 3 (marcato) ma la situazione è in rapido aggiornamento

