Garfagnana : minucciano



Ritrovata priva di vita donna scomparsa a Metra

sabato, 16 gennaio 2021, 10:38

di simone pierotti - andrea cosimini

Non ce l’ha fatta Ionne Gori, la donna scomparsa ieri (venerdì 15 gennaio), nel tardo pomeriggio dalla propria abitazione di Metra, frazione di Minucciano. La signora, 85 anni, sparita attorno alle 18, si è allontanata senza essere vista dai familiari e dai conoscenti. Data l’età della donna e le condizioni climatiche della zona, con neve, ghiaccio e temperature ben sotto lo zero, appena i familiari si sono resi conto di cosa era accaduto, hanno dato l’allarme.



Sarebbe stata la figlia ad allertare subito la stazione dei carabinieri di Gramolazzo. Le ricerche sono scattate attorno alle 19, organizzate dai compaesani di Metra, a cui si sono ben presto aggiunte squadre delle forze dell’ordine, carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino e associazioni di volontariato con l'ausilio di cani molecolari.

La notizia e la foto della donna scomparsa sono state diramate anche sulle varie pagine social ma della signora nessuna traccia, fino al ritrovamento, proprio da parte di soccorritori con i cani, questa mattina, intorno alle 9.30, del corpo privo di vita in una strada sterrata boschiva, in località Ruina, a circa due chilometri e mezzo dalla casa dove la donna, vedova e malata, viveva assieme alla figlia ed era assistita anche dalla nipote che vive proprio nella casa accanto a lei. Sul posto anche l'ambulanza della Misericordia di Piazza al Serchio, con medico al'interno, che però non ha potuto che constatare l'avvenuto decesso.

La notizia ha suscitato sgomento e tristezza: Ionne Gori era molto conosciuta in tutto il territorio, gestendo assieme alla famiglia il noto caseificio a Metra (Caseificio Davini Nicolao, dal nome del marito), lungo la strada che conduce al Monte Argegna, un punto di riferimento per i tanti turisti e visitatori che nel corso dell’anno passavano da lì.



Avvisato il magistrato di turno, ha dato disposizione per la rimozione della salma, che è stata trasferita all'obitorio di Castelnuovo di Garfagnana. L'ipotesi è che si sia trattato di un decesso per assideramento, ma sarà ora l'ispezione cadaverica a fare maggiore chiarezza.