Garfagnana : gorfigliano



Scivola con le ciaspole superando una slavina, soccorso con Pegaso

mercoledì, 27 gennaio 2021, 13:33

Mattinata di lavoro per il soccorso alpino impegnato su più fronti. La stazione di Lucca sta intervenendo in questo momento per un incidente avvenuto lungo la strada che da Gorfigliano si dirige in Carcaraia nel gruppo del Monte Tambura.

Un escursionista in compagnia di un amico è scivolato a valle mentre stava percorrendo la via di cava che al momento attuale è totalmente ghiacciata. L’amico l’ha visto scivolare a valle e ha chiamato immediatamente i soccorsi. L'incidente è accaduto durante il superamento di una slavina sulla strada. Uno dei due (munito di ciaspole) è scivolato sul traverso. Adesso i tecnici lo stanno imbarellando e preparando per essere verricellato a bordo di Pegaso 3. La squadra di Lucca sta riaccompagnando il compagno in sicurezza sul traverso.

La stazione di Querceta invece è stata attivata stamattina per un intervento al Monte Corchia. Un gruppo di escursionisti è salito alla vetta del Monte Corchia effettuando il canale del Pirosetto. Una volta raggiunta la cima, in fase di discesa uno di loro è scivolato a valle nei pressi della cava dei Tavolini. Nella caduta ha riportato la frattura esposta della tibia e si è fermato su una rete di protezione della cava. L’intervento tempestivo dell’elisoccorso è stato fondamentale in quanto la rete metallica non avrebbe retto a lungo il peso dell’uomo (la rete delimita dei salti di cava di circa 60/100 metri). Il tecnico di elisoccorso del Pegaso 1 l’ha tolto dalla situazione di pericolo e l’equipaggio l’ha caricato a bordo e trasportato a Cisanello.

Nei pressi Monte Sagro la stazione di Carrara è stata attivata per un escursionista scivolato a valle nella zona a nord del monte Borla in fase di discesa da Campocecina a foce di Pianza. L’uomo, che si trovava in compagnia di un amico, ha riportato una probabile frattura della tibia. Sul posto si è diretto l’elisoccorso 118 di Pavullo nel Frignano in quanto i Pegaso erano impegnati su altri interventi urgenti. L’uomo è stato trasportato in ospedale.

Video Scivola con le ciaspole superando una slavina, soccorso con Pegaso