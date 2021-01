Garfagnana



Secondo giorno di black out in Garfagnana: "Tanti anziani isolati a causa della neve"

sabato, 2 gennaio 2020, 15:54

di simone pierotti

La nevicata caduta sull’Appennino toscano tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 ha provocato la caduta di alberi e piante sulle linee elettriche, causando diversi disservizi elettrici un po' in tutti i territori montani.

Così, ai disagi legati a neve e ghiaccio e alla viabilità, si sono aggiunti quelli, inaspettati, della mancanza di energia elettrica: le aree maggiormente colpite sono state (e lo sono tuttora) paesi e frazioni nei comuni di Minucciano, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Camporgiano, Sillano Giuncugnano, Careggine, Vagli di Sotto, Piazza al Serchio, Molazzana, Villa Collemandina.

L’energia elettrica è mancata nelle prime ore del 1° gennaio e oggi, pomeriggio del 2 gennaio, solo in alcune zone e frazioni è stata ripristinata a mezzo di generatori. Risultano infatti, dopo oltre una giornata e mezzo, tante, troppe, utenze domestiche non funzionanti, con grossi disagi soprattutto per il riscaldamento e la conservazione degli alimenti.

La corrente è stata riattivata nella frazione di Sillano, a quanto ci racconta Simone, un abitante: “Eravamo senza energia elettrica da ieri alle 9:30, è tornata dopo un giorno e mezzo. Ieri sera era stato attivato un generatore ma il gasolio è durato solo quattro ore e, terminato quello, nessuno ha provveduto a sostituirlo. Purtroppo, da quel che so, in parte del paese e in alcune frazioni come Dalli Sopra, sono ancora al buio. Che dire? Nevicate come quella del 1° gennaio sono comuni nelle nostre zone, non mi pare di vivere al mare! Probabilmente mancano la prevenzione e la cura del territorio, oggi a pagare i disagi sono le famiglie e tanti anziani isolati a causa della neve e del freddo”.

Qualche buona notizia ci arriva dal comune di Minucciano, come ci spiega Lorenzo Borghesi della giunta comunale: “La situazione è in costante evoluzione, per fortuna. Ad ora Enel, tramite generatori, ha ripristinato l’energia elettrica nel capoluogo e in buona parte di Gorfigliano, ma non tutta, in parte di Gramolazzo e in alcune frazioni come Agliano, Rimessa, e la zona del versante Lunigiana. Purtroppo si segnalano problemi anche alle comunicazioni telefoniche e delle linee cellulari. Entro la giornata, comunque, Enel dovrebbe ripristinare la corrente in tutte le frazioni. Per quanto riguarda la viabilità, abbiamo le nostre squadre al lavoro, non si segnalano problematiche sulle vie di comunicazioni principali”.

Un abitante della località Tintoria di Castagnola, Federico, ci segnala che l’energia elettrica è stata ripristinata dopo più di un giorno senza corrente.

Aggiornamento anche dal comune di Villa Collemandina, particolarmente penalizzato con 254 utenze ad ora ancora sprovviste di corrente elettrica (frazioni Bosco di Villa, Pianacci, parte di Corfino, Sulcina, Pruno, la zona dell’Orecchiella).

Amareggiato il sindaco Francesco Pioli: “In questo periodo dell’anno il disagio per la mancanza dell’energia elettrica si fa più pesante perché è impensabile lasciare la gente al freddo. Dispiace soprattutto per tante persone anziane che vivono isolate e impossibilitate a muoversi: a tale scopo, ringrazio i volontari del nostro Gruppo Volontario Comunale che stanno fornendo assistenza a tutte le persone che ne hanno fatto richiesta. A livello comunale ci siamo fatti in quattro come prevenzione e manutenzione ma il disservizio dell’Enel ci ha messo a terra”.

Molto attivi i volontari del gruppo Autieri, coordinati dall’Ufficio Tecnico del responsabile arch. Pacifico Fanani. Alberto Comparini: “Stiamo dando assistenza soprattutto agli anziani, nelle frazioni più lontane. Ci hanno chiamato persone per assistenza e, grazie ai nostri volontari, siamo potuti intervenire in tutte le aree”.

Nel comune di San Romano in Garfagnana si aggiungono problematiche alla viabilità, con la chiusura della strada comunale nel tratto Caprignana al confine con il comune di Villa Collemandina. Prive di energia elettrica ancora le frazioni di Orzaglia e Vibbiana.

Nel territorio montano di Castiglione di Garfagnana, ancora prive di corrente ci risultano le frazioni di Casone di Profecchia, Isola e Valbona.

Commenta il consigliere Roberto Tamagnini: “Situazioni di disagio che non dovrebbero capitare a fronte di un evento meteorologico normale per queste altezze, evidentemente ci sono problemi a monte da affrontare e da risolvere, una volta risolta la fase emergenziale”.