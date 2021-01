Garfagnana : castiglione di garfagnana



Slavina al rifugio del Pradaccio, sei persone bloccate

venerdì, 1 gennaio 2020, 16:14

di aldo grandi

Alla fine hanno preferito chiedere aiuto. Così, oggi pomeriggio, poco dopo le 14, una chiamata è giunta al Soccorso Alpino da parte dei proprietari del rifugio del Pradaccio in località San Pellegrino in Alpe nel comune di Castiglione di Garfagnana. Negli ultimi giorni, a causa delle abbondanti nevicate, una slavina si è abbattuta sulla strada che collega il rifugio a S. Pellegrino in Alpe e i sei occupanti la struttura ricettiva del Pradaccio, dopo aver atteso inutilmente che la situazione migliorasse e la strada si liberasse, hanno deciso di chiedere soccorso.

"Era già da alcuni giorni che la strada era difficile da percorrere - spiega al telefono la proprietaria che sta aspettando, da un momento all'altro, l'arrivo dei volontari - ma speravamo che le condizioni migliorassero. Invece niente da fare, così, piuttosto che rischiare da soli, abbiamo deciso di chiamare qualcuno che ci venga a prendere. Potrebbe essere, infatti, pericoloso avventurarsi sulla strada da soli. C'è stata, infatti, una slavina che ha ostruito la strada, ma pensavamo che potesse essere superabile. Non ci sono feriti, stiamo tutti bene, io sono rientrata adesso nel rifugio e aspetto la telefonata. La nostra è stata una precauzione, ormai eravamo qui da giorni e dovevamo tornare a S. Pellegrino".



Aggiornamento del Sast alle 17.59: "L’allarme è arrivato dalla centrale 118 alle ore 14:30 per segnalare un distacco di slavina che avrebbe coinvolto un gruppo di sette persone. In realtà solamente una persona è rimasta sepolta dalla slavina ma poi fortunatamente è riuscita ad uscirne illesa. Altre quattro persone hanno deciso di rimanere sul posto per paura del distacco di altre slavine dal pendio. Le tre persone rimanenti hanno invece fatto rientro al rifugio in località Predaccio. La squadra dei soccorritori si è diretta sul posto e ha provveduto al recupero delle persone che si trovavano nei pressi della slavina. Un’altra squadra sta procedendo al recupero degli altri componenti del gruppo, che avevano fatto ritorno al rifugio. In questo momento stanno rientrando sotto una fitta nevicata. Nel giro di poche ore la neve accumulata sul posto sta superando il metro/metro e mezzo di altezza".