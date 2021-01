Garfagnana



Superato il test valanghe-slavine: riapre la strada al Passo delle Radici

giovedì, 14 gennaio 2021, 15:15

Da domani mattina (venerdì 15 gennaio) sarà completamente riaperta in totale sicurezza al transito la SP72 del Passo delle Radici, chiusa nei giorni scorsi a causa delle abbondanti nevicate che si sono verificate in tutta la Valle del Serchio.

Questa mattina (giovedì 14), infatti, la Provincia, in collaborazione con il Corpo dei Carabinieri Forestali, ha effettuato i test di sicurezza valanga e slavina che hanno dato esito negativo, permettendo di iniziare le operazioni di pulizia della strada e rimozione cartelli, ultimo atto prima della riapertura ufficiale.

«Possiamo procedere alla riapertura della SP72 in sicurezza – commenta il presidente della Provincia, Luca Menesini, presente sul posto – grazie a questi test che ci permettono di verificare lo stato della situazione, decidendo il reale rischio di valanghe e slavine. La sicurezza della viabilità resta centrale in ogni nostra azione e voglio ringraziare gli uffici provinciali, per il grande impegno di ripristinare una situazione di normalità e percorribilità sulle altre strade di nostra competenza in tutta la Valle del Serchio. In questo caso particolare, inoltre, è importante sottolineare come fondamentale sia stata la collaborazione del Corpo dei Carabinieri Forestali, guidati dal colonnello Pettinà, che ringrazio, poiché ci ha permesso di riaprire questa importante viabilità».