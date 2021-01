Taglio vegetazione, Giannini emette ordinanza

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 28 gennaio 2021, 14:16

Nel dettaglio: Bagni di Lucca 2, Barga 2, Borgo a Mozzano 2, Coreglia Antelminelli 2, Gallicano 2, Piazza al Serchio 1, Sillano Giuncugnano 1, Vagli di Sotto 1

giovedì, 28 gennaio 2021, 14:08

Il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, presenterà un'interrogazione alla Regione per capire "perché dal 2015, dopo una tempesta di vento, le linee di telefonia mobile e fissa non sono state ripristinate"

giovedì, 28 gennaio 2021, 13:17

Sono 620 i positivi in più rispetto a ieri (605 confermati con tampone molecolare e 15 da test rapido antigenico)

mercoledì, 27 gennaio 2021, 19:11

L'elicottero Drago dei vigili del fuoco si è recato nel comune di Minucciano per collaborare, assieme al soccorso alpino, al soccorso di un guardiaparco risultato disperso a seguito di una caduta in un dirupo

mercoledì, 27 gennaio 2021, 18:17

Sono ben 18 gli uffici postali che in Lucchesia torneranno nei giorni e agli orari di apertura pre-covid: 12 in questi giorni e 6 a partire dal 15 febbraio

mercoledì, 27 gennaio 2021, 16:44

L'escursionista, senza ramponi, stava scendendo dal Callare del Matanna verso l'Albergo Alto Matanna. Adesso si trova assieme ad un'altra persona in un punto impervio molto scivoloso