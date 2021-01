Garfagnana



Tamagnini (FdI): “Asporto e piste da sci, due provvedimenti catastrofici per l’economia”

venerdì, 15 gennaio 2021, 20:11

Roberto Tamagnini interviene in merito alle misure contenute nell’ultimo DPCM, che penalizzano ulteriormente i bar. “Faccio mio l’sos lanciato dai locali della Garfagnana e non sui nuovi divieti. Il nuovo Dpcm che entrerà in vigore sabato 16 gennaio vieta l’asporto dopo le 18, l’ennesimo colpo per centinaia di bar della Valle. Il Governo sta sacrificando un intero settore senza però un’adeguata politica di sostegni”.

“Trovo vergognoso non consentire ai titolari di bar di non poter fare l'asporto dopo le 18: forse il Governo giustifica questa presa di posizione per evitare assembramenti nelle città, ma l’Italia non è fatta solo di grandi città e è inammissibile giustificare questa norma solo perché il Governo non è capace di fare i controlli, per pochi stupidi non ci possono rimettere ancora intere categorie. L’asporto ha permesso a molte attività di sopravvivere in questo anno così difficile e ora viene tolto, non possiamo accettarlo”.

“Una situazione allarmante e’ anche la situazione degli impianti sciistici che rischia di trasformarsi in una vera e propria catastrofe per molte attività, Coldiretti parla di 30 mila presenze in meno in Garfagnana, un danno incalcolabile non solo per le due principali località sciistiche come il Casone di Profecchia e Careggine ma per tutto l’indotto che è già duramente provato”.

Mi auguro che il Governo si ravveda, stiamo tutti lottando contro questa pandemia, tutti stiamo facendo sacrifici enormi, ma credo che dobbiamo anche dare la possibilità alle attività di lavorare in sicurezza, la politica deve andare oltre i divieti, chiaramente la dove si può intervenire, e progettare piani concreti per la sicurezza dei cittadini”.