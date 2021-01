Garfagnana



Tetti carichi di neve, alberi caduti e un furgone in bilico: ore di lavoro per i vigili del fuoco

mercoledì, 6 gennaio 2021, 11:28

di andrea cosimini

Ore di duro lavoro per i vigili del fuoco che, come sempre, sono in prima linea quando si tratta di prestare soccorso al cittadino. L'eccezionale nevicata che sta colpendo in questi giorni la Garfagnana, con disagi sparsi un po' su tutto il territorio, ha visto protagonisti anche i soccorritori del 115, impegnati con le loro squadre a rivolvere le varie criticità segnalate.



In particolare, ieri gli operatori sono intervenuti al Casone di Profecchia, nel comune di Castiglione di Garfagnana, con l'autoscala per scaricare i tetti con un metro e mezzo di neve sopra. Interventi anche a Col d'Arciana per la neve accumulata sui tetti. Soccorso poi, nel paese di Sillicagnana (come di San Romano in Garfagnana), un furgone in bilico su una scarpata. Infine, i vigili sono stati impegnati nel taglio di alberi sulla Piana.