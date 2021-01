Travolta dalla slavina, una persona ne esce miracolosamente illesa

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 2 gennaio 2020, 11:06

Sono circa 4 mila le persone senza energia elettrica in Valle del Serchio. A fornire i dati il consigliere regionale Stefano Baccelli che ha sottolineato come la situazione stia comunque gradualmente migliorando grazie all’intervento di Enel Distribuzione durante questa notte

venerdì, 1 gennaio 2020, 19:49

Prosegue il lavoro della task force di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il ripristino del servizio elettrico dopo la copiosa nevicata. Continueranno anche nella nottata le operazioni in Garfagnana

venerdì, 1 gennaio 2020, 18:04

I tecnici, dopo attenta valutazione, hanno ritenuto opportuno chiudere almeno fino a domani, la Sp16 nel tratto compreso da Naggio a San Donnino. Al momento, infatti, non sono garantite le condizioni di sicurezza del transito e, pertanto, è necessario procedere alla chiusura

venerdì, 1 gennaio 2020, 16:14

Sette persone sono, attualmente, in attesa di essere portate via dal rifugio del Pradaccio a causa di una slavina che, nei giorni scorsi, ha, in parte, bloccato la strada per S. Pellegrino in Alpe

venerdì, 1 gennaio 2020, 15:12

Oggi, primo giorno del 2021, si registrano quattro nuovi casi di contagio in Valle del Serchio. Nel dettaglio: Borgo a Mozzano 1, Castiglione di Garfagnana 1, Fabbriche di Vergemoli 1, Pieve Fosciana 1

venerdì, 1 gennaio 2020, 14:42

Notte di lavoro, quella tra il 31 dicembre e Capodanno per i tecnici della Provincia, il personale della viabilità e le ditte affidatarie del servizio strade, a causa della copiosa neve caduta anche a bassa quota (200-300 metri)