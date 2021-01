Garfagnana



Uffici postali, 18 riaperture entro il 25 febbraio

mercoledì, 27 gennaio 2021, 18:17

Sono ben 18 gli uffici postali che in Lucchesia torneranno nei giorni e agli orari di apertura pre-covid: 12 in questi giorni e 6 a partire dal 15 febbraio.



"Una buona notizie per nostri comuni e per i tanti cittadini, che hanno dovuto, soprattutto nel mese di dicembre, fare lunghe file fuori dagli uffici postali a causa del divieto di attesa all’interno dei locali per evitare assembramenti" lo dice il consigliere regionale Puppa commentando l'annuncio di Poste Italiane



"L'emergenza sanitaria non poteva compromettere un servizio universale come quello postale che, soprattutto nei piccoli centri, costringeva chi aveva necessità a doversi spostare in altri comuni o all'interno del proprio, per trovare un ufficio aperto. Comprendiamo le difficoltà perché era indispensabile anche garantire la sicurezza del personale e degli utenti ma siamo contenti di poter tornare alla quasi totale riapertura. Ringrazio l’assessore regionale Stefano Ciuoffo e il direttore di Anci Toscana Simone Gheri che si sono da subito attivati con Poste Italiane in un dialogo costruttivo nell’ottica della costante vicinanza ai cittadini e alle istituzioni del territorio" conclude Puppa.



Ecco nel dettaglio i 18 uffici postali della provincia di Lucca che riapriranno nei giorni e agli orari pre-covid:



18 gennaio 2021



VALDOTTAVO Borgo a Mozzano

ZONE Capannori

SAN COLOMBANO Capannori

MASSA MACINAIA Capannori

SAN GINESE Capannori

GUAMO Capannori

LAPPATO Capannori

MINUCCIANO Minucciano

TURRITECAVA Gallicano

CHIOZZA Castiglione di Garfagnana

NOCCHI Camaiore

MOLOGNO Barga



15 febbraio 2021



GHIVIZZANO Coreglia Antelminelli

DIECIMO Borgo a Mozzano

LUCCA 1 Lucca

FILICAIA Camporgiano

GIUNCUGNANO Sillano Giuncugnano

MATRAIA Capannori