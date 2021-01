Uncem, Giurlani condannato in primo grado: "Fiducia nella giustizia"

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 8 gennaio 2021, 09:37

La neve non dà tregua. Situazione ancora critica in Garfagnana dove un nuovo black out elettrico sta mettendo in difficoltà aziende agricole e famiglie. Paralizzata l'attività di caseificazione

venerdì, 8 gennaio 2021, 09:12

Accolto dal tribunale del riesame di Firenze il ricorso dei legali di Mario Puglia. L'ex vice-sindaco vaglino era stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari nell'ambito della maxi-inchiesta che lo vede tra gli indagati

giovedì, 7 gennaio 2021, 18:31

E' ripresa gradualmente oggi alle 16.30 la circolazione ferroviaria sulla linea Lucca - Aulla. Questa mattina dalle 7.00 erano stati effettuati i primi servizi tra Lucca e Castelnuovo Garfagnana e dalle 13.00 tra Aulla e Minucciano

giovedì, 7 gennaio 2021, 18:21

Persistono 3.400 utenti disalimentati, di cui 1.750 residenti, in alcune frazioni e in zone isolate della Garfagnana e parte della Mediavalle, principalmente nei comuni di Fabbriche, Castiglione di Garfagnana, San Romano in Garfagnana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Gallicano, Careggine, Castelnuovo e Borgo a Mozzano

giovedì, 7 gennaio 2021, 17:30

“Come non era stato eccezionale l’evento piovoso dei primi di dicembre così non lo è stato quello delle nevicate di questi giorni che hanno interessato la Garfagnana e ultimamente la Media Valle del Serchio” è l’amaro commento del segretario della Federazione Provinciale di Rifondazione Comunista Giulio Strambi

giovedì, 7 gennaio 2021, 16:16

Dopo l’amara sorpresa del DPCM del 3 novembre, che aveva escluso i centri estetici dalle attività di servizi alla persona consentite nelle zone “rosse”, gli estetisti di Confartigianato Imprese Lucca chiedono che nell’ambito dei prossimi provvedimenti governativi non si ripeta lo stesso errore