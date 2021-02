Garfagnana



Alpi Apuane, lezioni su cartografia e orientamento

venerdì, 5 febbraio 2021, 11:28

Grazie al protocollo d’intesa con il Parco delle Alpi Apuane, è stato compiuto un passo avanti nello sviluppo di attività educative e di iniziative promozionali volte alla conoscenza e alla sicurezza nella fruizione del complesso orografico delle Alpi Apuane.



In questo contesto la stazione di Carrara e Lunigiana del Soccorso alpino e Speleologico Toscano, dopo le iniziative dello scorso anno, propone per domenica 14 febbraio una prima uscita pratico-teorica dedicata a "Cartografia e orientamento", cui seguirà domenica 28 febbraio un giornata dedicata a “GPS e suo utilizzo”.



Le lezioni teoriche, che si svolgeranno presso la sala Amendola (ex biblioteca di Avenza), e quelle pratiche, che avverranno attenendosi ai protocolli anti Covid-19, sono aperte a tutti.

Per informazioni: 3455343996