Aree di atterraggio per l’elisoccorso del 118, la minoranza torna all’attacco

mercoledì, 10 febbraio 2021, 12:46

“Il sindaco di Minucciano nell’affrontare problematiche molto serie, relative alla salute e alla sicurezza dei cittadini – esordisce il gruppo di minoranza comunale - tende a rappresentare la realtà dei fatti adattandola soltanto alle sue personali esigenze politiche, tentando, in un sol tempo, di relegare a semplice polemica le critiche da noi mosse, in ragione delle diffuse rimostranze e del malcontento presente all’intero della comunità, conseguenti dell’ennesimo pasticcio amministrativo emerso nella circostanza dell’ultimo elisoccorso sanitario cui la gente basita ha assistito”.

“In risposta al nostro ultimo articolo, apparso sui media, il primo cittadino ha pensato bene di affrontare il problema segnalato facendo riferimento al Piano comunale di protezione civile, che comprenderebbe 4 zone d’atterraggio per elicotteri, specificandone però solamente una (delle altre non c’è dato sapere dove esistano), ovvero quella di Gramolazzo, peraltro precisando che non si tratta del campo sportivo del paese bensì dell’antistante piazzale/parcheggio e area verde limitrofa. A suo dire i piloti del Pegaso decidono in autonomia dov’è meglio atterrare, così come avvenuto recentemente allorché il pilota ha scelto quale destinazione l’area sportiva citata”.

“Come ampiamente noto a tutti, sono anni che l’elicottero atterra al campo sportivo di Gramolazzo, postazione preferita forse perché il sito indicato dal sindaco è, per la maggior parte delle volte, ingombro di grossi automezzi (camion) parcheggiati al suo interno. Peraltro, poi, nel frangente, quel sito non era comunque fruibile per la presenza di accumuli di neve, prodotti dallo sgombero delle strade, come quelli che ostruivano l’ingresso al campo di calcio, inibendo l’accesso dell’autoambulanza che agiva di conserva con l’elicottero. Accesso consentito, come già abbiamo raccontato, solo dopo la rimozione degli stessi grazie al generoso, spontaneo, sollecito intervento di privato cittadino, con proprio mezzo meccanico, che ancora ringraziamo per il suo alto senso civico e spirito di solidarietà manifestato agevolando il compimento dell’operazione di soccorso in atto, che diversamente sarebbe stata destinata ad abortire”.

“Le domande che ci siamo posti da subito sono: ma dove vive il sindaco? Dopo oltre quindici anni passati ad amministrare, in ruoli diversi ma pur sempre importanti, il comune di Minucciano, com’è possibile che non abbia ancora acquisito la necessaria consapevolezza di questi eventi per predisporsi ad affrontarli efficacemente come si dovrebbe? Come mai il giorno dopo l’intervento dell’elisoccorso, del 20 gennaio scorso, mezzi inviati dal comune si sono adoperati per liberare, al più presto, il perimetro del campo sportivo? Forse perché dovevano cominciare i campionati di calcio?

Purtroppo, come più volte da noi sottolineato, il primo cittadino invece di cogliere utili spunti per migliorare le situazioni critiche rilevate e denunciate, pospone le responsabilità di quanto accaduto cercando giustificazioni d’ogni tipo per nascondere in tutti i modi e non far trasparire la minima ombra dell’inefficienza e inadeguatezza che, in realtà, caratterizzano, ormai da diverso tempo, il suo operato nella gestione della cosa pubblica”.