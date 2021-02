Codice giallo per vento forte da sabato a domenica

Altri articoli in Garfagnana

Sono 14 i nuovi casi di contagio che si registrano oggi in Valle del Serchio: Pescaglia 1, Bagni di Lucca 2, Barga 6, Borgo a Mozzano 1, Coreglia Antelminelli 1, Gallicano 3

La provincia di Lucca sempre più vicina alle esigenze del cittadino digitalizzato. L'ente di Palazzo Ducale, infatti, ha aderito al Sistema pubblico di identità digitale (SPID) grazie ad una convenzione con la società Lepida scpa, per il rilascio dell'identità digitale

In Toscana sono 155.167 i casi di positività al Coronavirus, 1.126 in più rispetto a ieri (1.097 confermati con tampone molecolare e 29 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente

E’ Mariano Bizzarri Ollandini, presidente Assicurezza Confesercenti Toscana Nord e membro della giunta dell’Associazione Nazionale Imprese di Vigilanza e di Servizi per la Sicurezza, ad esprimere la sua più viva e sincera soddisfazione per i ristori ad hoc predisposti dalla Regione

Oltre 4 consumatori su 10 (41%) considerano la riapertura dei ristoranti una priorità seconda solo alla ripartenza della scuola ma l'attesa per le nuove misure restrittive rischia di fermare i programmi di viaggio di un italiano su tre (32%) per vacanze, gite fuori porta o visite a parenti e amici...

Anche quest'anno, pur nelle difficoltà dovute alla pandemia, CTT Nord ha voluto dare seguito alla manifestazione quale segnale di speranza ed attenzione al mondo della scuola e la scelta è stata veramente azzeccata