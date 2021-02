Garfagnana



Confartigianato: “Attenti alla truffa dei contratti luce e gas”

venerdì, 5 febbraio 2021, 16:55

Prudenza, occhi aperti e attenzione a dichiarare i dati personali: il consorzio Multienergia è attualmente al centro di numerose truffe telefoniche.



A lanciare l'allarme è la stessa azienda: "In questi giorni molti malintenzionati stiano raggirando diverse famiglie italiane, a nome dell'impresa, facendo fornire dati e informazioni con la scusa di contratti di luce e gas - specificano - Il consorzio non svolge né direttamente, né a mezzo di intermediari attività di telemarketing. Invitiamo pertanto alla massima prudenza e a diffidare da chiunque chiami a nome di Multienergia da utenze telefoniche non ricontattabili".